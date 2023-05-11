شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور: وافقت على تجديد تعاقدي مع طائرة الزمالك فورا ودون شروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد عاشور المدير الفني لفريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، أنه تلفى عرضا من إدارة النادي لتجديد تعاقده مديرا فنيا للفريق، عقب التتويج بالثنائية الدوري والكأس.

وقال عاشور في تصريحات من تونس لبرنامج كاونتر أتاك مع محمد يوسف عبر إذاعة أون سبوت إف إم: "وافقت على طلب الزمالك بتجديد تعاقدي فورا ودون شروط لأنه بيتي الذي نشأت ولعبت له منذ الصغر، ولا يمكن أن أتردد في تلبية النداء في أي وقت".

وتحدث عاشور عن مشاركة الزمالك في بطولة إفريقيا للأندية المقامة حاليا في تونس، موشحا أن قرعة البطولة أوقعت الفريق في المجموعة الأولى مع المرسى التونسي ونافال النيجيري.

وأضاف: "جاهزون للمنافسة على اللقب الأفريق،ي وفريق المرسى التونسي هو المنافس الأقوى في البطولة، هدفنا تحقيق اللقب وإسعاد جماهير الزمالك بشكل خاص وجماهير مصر بشكل عام باعتبار الزمالك الفريق المصري الوحيد المشارك في البطولة".

وأكد عاشور أن الإجهاد هو التحدي الأكبر للفريق في تونس، قائلا: "نحاول التغلب على الإجهاد بعد الأداء القوي في نهائيات الدوري وكأس مصر، وعناصرنا مكتملة، جميع اللاعبين في حالة جيدة ولا توجد لدينا غيابات".

وتستضيف تونس منافسات بطولة إفريقيا للأندية خلال الفترة من 11 إلى 25 مايو الجاري.