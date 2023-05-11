شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 11 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية العديد من الاحداث الهامة اليوم الخميس 11 / 5 / 2023 ، ابرزها عودة احمد فتوح الظهير الايسر للزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب فترة بسبب الإصابة.

الهانى سليمان يقترب من العودة لعرين سموحة أمام فيوتشر بالدورى

يدرس أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، إعادة الهانى سليمان لحراسة مرمى الفريق السكندرى أمام فيوتشر فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدورى.

كولر للاعبى الأهلى: الشباك نظيفة أمام الترجى خطوة مهمة فى طريق النهائى

طالب السويسرى مارسيل كولرالمدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالحفاظ على شباك المارد الأحمر "نظيفة" فى مباراة التونسى المقرر لها غداً فى دورى الأبطال، مُشدداً لهم على أن الخروج من لقاء الغد دون أهتزاز الشباك أحد أهم مقومات الصعود لنهائى البطولة.

الإسماعيلى يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك

أكد أسامة خليل المتحدث الرسمى لنادى الإسماعيلى، إن إدارة الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى صرفت جزءا من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك المقرر لها السبت المقبل.

أحمد فتوح يشارك فى جزء من التدريبات واستمرار تأهيل ثلاثى الزمالك

شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وزير الرياضة يطمئن على الأهلى وطائرة الزمالك ومنتخب الأثقال فى تونس

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بالسفير إيهاب فهمى سفير مصر بتونس؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة ببعثة المنتخب الوطنى لرفع الاثقال المشارك بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من (10-20) مايو بالجمهورية التونسية.

أسوان يختتم معسكره المغلق بالإسماعيلية ويعود للقاهرة استعدادا للزمالك

يختتم اليوم الخميس، فريق أسوان معسكره المغلق بالإسماعيلية والذى أستمر ثلاثة أيام، استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري والمقرر لها يوم 18 مايو الجاري.

إنبى: تامر مصطفى مستمر معنا وهذا موعد التحقيق مع تراورى

قال محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى إن عقد تامر مصطفى المدير الفني لمدة موسم ونصف موضحاً أنه مستمر معهم،لافتاً إلى أن نتائج الفريق البترولى تحسنت في الفترة الأخيرة بالمقارنة بالماضى.