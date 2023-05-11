شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرصد مكافآت خاصة للفوز على الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى مكافآت خاصة للجهاز الفنى واللاعبين للفوز على الزمالك فى المباراة المقرر لها السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

وأكد أسامة خليل، المتحدث الرسمى لنادى الإسماعيلى، أن إدارة الإسماعيلى صرفت جزءا من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك، كما رصدت مكافآت خاصة حال الفوز من أجل مواصلة التقدم فى جدول الدورى.

وأوضح أسامة خليل أن إدارة الإسماعيلى تبذل مجهودا كبيرا من أجل توفير باقى المستحقات من أجل إعادة الاستقرار داخل الفريق ورفع معنوياتهم قبل المباريات المهمة المقبلة وأولها مواجهة الزمالك.

ويفقد نادى الإسماعيلى خدمات محمد حسن لاعب وسط الفريق أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها السبت، بعدما حصل محمد حسن على كارت أحمر مباشر بعد تدخله القوى على قدم المغربى محمد الشيبي، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.