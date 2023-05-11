شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يؤكد جاهزية جميع اللاعبين قبل مواجهة الترجى فى نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال رئيس الجهاز الطبي إن كافة الأمور الطبية داخل الفريق مطمئنة قبل مباراة الترجي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وإن جميع اللاعبين تحت تصرف الجهاز الفني قبل المباراة.
وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.
وتسلّم مارسيل كولرالمدير الفنى للأهلى من جهازه المعاون ملخص لفريق الترجى التونسى خلال مباريات الأخيرة أبرزها المواجهات التى جمعته فى الدورى التونسى مؤخراً حيث خسر من الصفاقسى الذى يقوده حسام البدرى ثم خسر من الأفريقى، بجانب مباريات أفريقية أخرى خاضها الترجى مؤخراً من أجل دراسة المنافس التونسى جيداً قبل لقاء الجمعة المرتقب.
وعقد كولر أكثر من جلسة مع لاعبى الفريق تحدث معهم عن لقاء الترجى وصعوبته وعدم الإستهانة به بدعوى تعثره المحلى مؤخراً لاسيما وأن الفريق التونسى من الأندية الكبيرة محلياً وأفريقياً وقادرة على العودة سريعاً وتقديم مواجهات كبرى باعتبارها تمتلك "شخصية الفرق الكُبرى".
وتحدث المدرب السويسرى مع لاعبى الأهلى كذلك عن ضرورة عدم التفكير فى أفراح التتويج ببطولة السوبر المصرى الأخيرة التى حسمها الفريق على حساب بيراميدز خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بالأمارات حيث فاز الأهلى بهدف نظيف ليتوّج باللقب رقم 13 ببطولة السوبر المصرى.
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