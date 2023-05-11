شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة كولر مع لاعبى الأهلى قبل المران الأخير استعداداً للترجى فى تونس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو للمحاضرة التى عقدها السويسري مارسيل كولر المدير الفني مع لاعبي الفريق قبل التحرك لخوض أخر مران في تونس استعداداً

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي اليوم بفندق فريق الترجي بتونس، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وحضر الاجتماع من الأهلي كل من: سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني ، وخلال الاجتماع تم التأكيد على كافة الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، وتقرر أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود كاملًا، والحارس الزي الأخضر، فيما يرتدي الترجي القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت والجوارب الحمراء.

كما تم الاتفاق على وصول الفريق إلى ملعب المباراة قبل ساعة ونصف الساعة من موعد انطلاقها.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت تونس، العاشرة بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.