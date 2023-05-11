شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات مرتقبة فى تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك على إجراء بعض التعديلات المرتقبة في تشكيل الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غدٍ السبت على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة السابقة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وينوى أوسوريو إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق الأبيض،مقارنة بمباراة بروكسى الأخيرة في كأس مصر حيث سيعود محمد صبحي لحراسة مرمى الفريق، إضافة إلى عودة محمود حمدي الونش، ومحمد عبدالغني لتشكيل الفريق في الخط الدفاعي.

كما استقر أوسوريو على الدفع بـ إبراهيما نداي بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي في التشكيل الأساسى للفريق أمام الإسماعيلي فضلاً عن قيادة سيف الدين الجزيري لهجوم الفريق بعد التألق الكبير الذي ظهر به اللاعب خلال الفترة الأخيرة في كافة المسابقات.

ويختتم فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المران الجماعى عصر غدٍ الجمعة،وبعدها يسافر اللاعبين إلى الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق.

في سياق مختلف انتظم عمرو السيسي لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت بالأمس الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

كما شارك مصطفى الزناري مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية عقب إنتهاء اللاعب من البرنامج التدريبي الذي وضع له الجهاز الفني خلال الأيام الماضية لتجهيزة بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات.