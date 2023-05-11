شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف موقف المصابين قبل مواجهة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
فيما تم تشخيص إصابة إلياس الجلاصي بكونها تمزق خفيف في عضلة السمانة، الأمر الذي سيؤدي لغيابه لنحو أسبوع ، بينما يخضع زياد كمال لبرنامج تأهيلي حاليًا بعد اصابته بتمزق في العضلة الأمامية ، فيما أثبتت الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية اصابة حسن علي بتمزق في منشأ العضلة الأمامية للفخذ الأيمن يغيب معه عن الفريق لنحو أسبوعين.
ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.
ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.
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