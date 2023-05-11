شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 15 مايو موعدًا نهائيا للمشاركة في بطولات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة جمال علام، الأندية وألفرق المشاركة ببطولة الجمهورية بالأعمار المحددة لمسابقات الموسم المقبل.

وقرر اتحاد الكرة الغاء مسابقة مواليد 2001، وبدء مسابقات الشباب والناشئين ببطولات الجمهورية من مواليد 2003 مرور بمواليد 2005 ومواليد 2006، 2007، 2008، و2009.

وأمهل اتحاد الكرة الأندية مهلة حتى يوم 15 مايو الجارى لأرسال رغبتها فى المشاركة ببطولات الجمهورية فى الموسم المقبل.

فى سياق أخر، عقد فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، اجتماعا اليوم مع الحكام بمقر الاتحاد لتحليل الأداء ألفنى فى مباريات الدورى الممتاز وكأس الرابطة وتصحيح الأخطاء.

وقرر البرتغإلى فيتور بيريرا تنظيم زيارات للمناطق واللجان ألفرعية للحكام على مستوى الجمهورية، على أن يتخللها اجتماعات مع رؤساء ومديرى وأعضاء اللجان ألفرعية للحكام.

ويهدف بيريرا من هذه الاجتماعات لوضع معايير العمل ومناقشة خطته وأفكاره لتطوير التحكيم خلال ألفترة المقبلة، والوقوف على مستوى ادارة التحكيم فى مناطق الجمهورية لتطوير التحكيم المصرى، وتأتى هذه الزيارة بحضور أعضاء لجنة الحكام الرئيسية وعلى رأسهم محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام وتوفيق السيد وأيمن دجيش عضوا اللجنة وأحمد أبو العلا مدير اللجنة.