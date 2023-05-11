شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية السوبر المصري السعودي لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاتحادان المصري والسعـودي لكرة اليد، اليوم الخميس، اتفاقية إقامة مبـاراة بين بطل السوبر السعودي في النسخة المقبلة 2023 مع بطل السوبر المصري.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في القاهرة، كما شملت مذكرة التفاهم العديد من سبل التعاون بين الطرفين التي تهدف للتطوير على المستوى الفني والإداري، وصياغة اللوائح بما يضمن الرقي بكرة اليد في البلدين.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية حضور فاضل بن علي آل نمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وتشمل الاتفاقية السوبر المصري السعودي على أن تقام المباراة مرة في كل سنة بالتناوب بين الطرفين.

وتعد هذة الاتفاقية هي الثالثة بمسمى السوبر، إذ سبق للاتحاد السعودي لكرة اليد توقيع مذكرة مع الاتحادين البحريني والإماراتي، على أن يتم تحديد المواعيد لاحقاً.