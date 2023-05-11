شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوّج بالدورى المصرى للساق الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق نادي بيراميدز لكرة القدم لذوي الساق الواحدة بدرع الدوري الممتاز في نسخته الأولى، ليصبح أول ناد يتوج بلقب الدوري في التاريخ.

ويضم الفريق بين صفوفه اللاعبين، سيف محمد، وإسلام مجاهد في حراسة المرمى، وإبراهيم قطب وأحمد إبراهيم وأحمد حمدي في الدفاع، وزاهر محمد ومصطفى محمود وياسر البشلي وإبراهيم بدوي ومحمد صالح في خط الوسط، وفارس محمد ومحمد وائل في خط الهجوم، ويقود الفريق المدير الفني رستم رستم والمدير الإداري أيمن إسماعيل.

على صعيد آخر، دخل محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى أهتمام مسئولي أندية نادى بيراميدز وفيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب حاجة كل منهم لوجود حارس من أصحاب الخبرات في البطولات الافريقية و المنافسة.

ويعد محمد أبو جبل من أفضل حراس المرمى فى الوقت الحالي، حيث ساهم مع منتخب مصر الوصول الى نهائي كأس الأمم الافريقية الماضية والخبرات التي يتمتع بيها من مباريات دولية مع نادى الزمالك وحقق العديد من البطولات المحلية والأفريقية.

ولعب محمد أبو جبل هذا الموسم مع فريق البنك الاهلى 25 مباراة حيث حصل على كلين شيت في 6 مباريات هذا الموسم. وانضم محمد أبو جبل لفريق البنك الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة أعوام.