اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 11 / 5 / 2023

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 11 / 5 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يهزم رد ستار فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد.

الزمالك يهزم رد ستار فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد

تعديلات مرتقبة فى تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلى

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك على إجراء بعض التعديلات المرتقبة في تشكيل الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غدٍ السبت على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة السابقة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.