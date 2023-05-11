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شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 11 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 11 / 5 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يهزم رد ستار فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد.
الزمالك يهزم رد ستار فى بطولة الكؤوس الأفريقية لليد
فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42/22 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى بفرع الجزيرة .
تعديلات مرتقبة فى تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلى
استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك على إجراء بعض التعديلات المرتقبة في تشكيل الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غدٍ السبت على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة السابقة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
الزمالك يعدل موعد مران الغد قبل مواجهة الإسماعيلى بالدورى
قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، خوض المران الختامي غدا الجمعة في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة المقرر لها يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.
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