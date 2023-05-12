قائلا: صاحب العزبة سابها هو وأولاده.. مرتضى منصور يعلن رحيله عن مجلس إدارة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المستشار مرتضى منصور ، رحيله عن مجلس إدارة نادي الزمالك، هو ونجليه أحمد وأمير، ورحيل المجلس بالكامل وعدم الاستمرار والاعتذار عن مناصبهم.

وأكد مرتضى منصور ، أنه قرر الرحيل عن النادي هو وأحمد مرتضى عضو المجلس والمشرف على ألعاب الصالات وأمير مرتضى المشرف على الكرة، وعدم مسؤوليتهم عن أي ملف في النادي.

وأضاف رئيس النادي الأبيض في المؤتمر:" صاحب العزبة ساب العزبة هو وأولاده وشيلوا المسؤولية "

وتابع قائلا:" خلوا وزير الشباب والرياضة فرحان هو ومحمود الخطيب، ونحن أعضاء عاملين في النادي وتحت أمر الزمالك في أي وقت".