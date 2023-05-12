شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يلتقى مع الجونة.. وديروط والفيوم فى مجموعة الصعيد.. الحمام يواجه نبروه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق المنيا في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، مع فريق الجونة في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى، بينما يستضيف ديروط في نفس التوقيت فريق الفيوم، وفى مجموعة بحرى والإسكندرية يواجه فريق الحمام واتحاد نبروه.

يدخل فريق المنيا المباراة في المركز السابع برصيد 34 نقطة، ويسعى نبيل محمود المدير الفني لاستغلال عاملى الأرض والجمهور في الخروج بالثلاث نقاط أو نقطة التعادل خاصة أن المنافس صعب جدا وينافس على بطاقة التأهل للدورى مما يصعب مهمة المنيا الذى يمنى النفس بإنهاء الدورى في المراكز الخمسة الأولى.

في المقابل، يدخل الجونة المباراة في المركز الثانى برصيد 53 نقطة، ويبحث أحمد مصطفى بيبو مدرب الفريق الذى يقدم مستويات مميزة مع الجونة منذ توليه عن مواصلة النتائج الرائعة والعودة بالنقاط الثلاثة والانفراد بصدارة المجموعة بشكل مؤقتا لحين خوض لافيينا مباراته مع مركز شباب طامية يوم السبت المقبل.

وفى مباراة ثانية، يلتقى فريق ديروط صاحب المركز العاشر برصيد 29 نقطة، مع فريق الفيوم صاحب المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، في مباراة صعبة على كلا الفريقين اللذين يبحثان عن تحسين الترتيب في الجدول وانتزاع الثلاث نقاط.

وفى مجموعة بحرى، يواجه فريق الحمام المطروحى صاحب المركز العاشر برصيد 28 نقطة، مع اتحاد نبروه صاحب المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة، في مباراة تساوى 6 نقاط نظرا لتقارب الفريقين في ترتيب المجموعة.

وتستكمل مباريات الجولة الـ25 في مجموعة الصعيد يوم السبت بـ3 مواجهات قوية بين كيما أسوان مع شبان قنا، بترول أسيوط مع ملوى، وأخيرا لافيينا مع مركز شباب طامية.