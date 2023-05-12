شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة السابعة فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ببطولة العالم للاسكواش التي استضافتها شيكاغو الأمريكية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-4, 12-10.

وتعد هذه المرة السابعة التي تحصد فيها نور الشربيني لقب بطولة العالم، والخامسة على التوالي للبطلة المصرية.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج، والبطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً للرجال، لقب بطولة العالم فى النسخة الماضية.

وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، قبل النسخة الأخيرة، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023، قبل أن تضيف لقبها السابع.

يذكر أن الثنائي المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الرابع عالمياً وكريم عبد الجواد المصنف رقم 17 يخوضان نهائي الرجال بعد قليل للمنافسة على اللقب.

وسبق لعلى فرج وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021،2021-2022، بينما توج كريم عبد الجواد ببطولة العالم مرة واحدة سابقة كانت في موسم 2016.