الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للزمالك فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، معسكرا مغلقا اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الزمالك على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

ويسعى حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، لوقف نزيف النقاط من أجل التقدم أكثر في جدول الدورى، لذلك عكف على دراسة مباريات الزمالك في الدوري وكأس مصر وآخرها مباراته مع بروكسى بدور الـ32 للكأس والتي فاز بها بثلاثية مقابل هدفين في الأشواط الإضافية ليضع يديه على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري بحثاً عن انتصار يصحح مسار الدراويش بجدول الدوري.

ويفقد نادى الإسماعيلى خدمات محمد حسن لاعب وسط الفريق أمام الزمالك فى المباراة المقرر لها غدا السبت، بعدما حصل محمد حسن على كارت أحمر مباشر بعد تدخله القوى على قدم المغربى محمد الشيبي، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.

وتنتظر الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل فى شهر مايو الجارى 4 مواجهات قوية فى بطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر لكرة القدم، يسعى خلالها الجهاز الفنى لجمع أكبر قدر من النقاط لتحسين وضع الدراويش فى جدول الدورى.

ويلتقى فريق الإسماعيلى مع الزمالك 13 مايو الجارى فى مباريات هذا الشهر، ثم مواجهة البنك الأهلى 17 مايو، ثم مواجهة حرس الحدود 21 مايو، ويختتم مواجهات الشهر أمام النجوم فى 24 مايو الجارى.