شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى والترجى اليوم الجمعة 12 / 5 / 2023 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع فريق الأهلى مع الترجى التونسى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد رادس وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

مشوار الاهلى فى دورى ابطال أفريقيا

تأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، وخسر الاهلى مباراته أمام الهلال فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى فى ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته فى دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي وحقق المارد الاحمر الفوز على الرجاء المغربى بهدفين دون رد فى مباراة الذهاب ثم تعادل سلبياً فى موقعة الاياب ليتأهل للدور النصف نهائى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.