شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الجزيرة فى نهائى دورى السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة المباراة الثانية من مباريات الدور النهائى من بطولة دورى سيدات السلة، والتى تقام فى الفترة من 10 إلى 14 مايو الجارى بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، حيث يلتقى الأهلى مع الجزيرة.

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على سموحة بينما صعد الجزيرة بالفوز على سبورتنج.

وجاء جدول المباريات وفقا ما أعلنته لجنة المسابقات كالتالى ..

الجمعة 12 مايو – الأهلي × الجزيرة الساعة 6:30 مساء

الأحد 14 مايو – الجزيرة × الأهلي الساعة 6:30 مساء

وحال اللجوء إلى المباراة الرابعة فتقام الثلاثاء 16 الساعة 6:30 مساء، وكذلك المباراة الخامسة حال اللجوء اليها فتقام الخميس 18 مايو الساعة 6:30 مساء