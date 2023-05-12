شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلغى المران الصباحى ويتدرب عصر اليوم قبل مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولمبى خوان كارلوس أوسوريو موعد المران الصباحى،ليقرر إقامته في الخامسة عصر اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها غداً السبت على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

في سياق مختلف انتظم عمرو السيسي لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت بالأمس الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له خلال الفترة الماضية، بعد تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوي الركبة.

وشارك عمرو السيسي في جميع فقرات المران سواء التأهيلية أو الفنية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

كما شارك مصطفى الزناري مدافع الفريق، في التدريبات الجماعية عقب إنتهاء اللاعب من البرنامج التدريبي الذي وضع له الجهاز الفني خلال الأيام الماضية لتجهيزة بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات.

وأدى الزناري الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعدادا للمواجهة المقبلة.