شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يكلف إدارى المنتخب الأولمبى بتقرير مفصل عن المغرب قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، محمود حرب المدير الإداري، بتقرير مفصل عن سفرية المنتخب للمغرب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تنطلق يوم 24 يونيو المقبل، على أن يتضمن التقرير حالة الملاعب وأماكن التدريب وتفاصيل الإقامة وحالة الطقس والأجواء المحيطة بالبطولة وكيفية استعداد المغرب لها.

واستعرض محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، مع البرازيلي ميكالي المدير الفني خلال اجتماع الجهاز الفني ترتيبات المرحلة القادمة استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".

واستقر الجهاز الفني على إقامة المعسكر المقبل يوم 12 يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولي، على أن يكون السفر للمغرب بعد أيام من انطلاق المعسكر.

ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية مع مالي والنيجر والجابون، ويتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.