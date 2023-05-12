شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة والقناة قبل مواجهات اليوم بالقسم الثانى.. زد فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى، ترتيب مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن السكة الحديد صاحب الوصافة بعد مرور 24 جولة، قبل مباريات اليوم الجمعة.

ترتيب مجموعة القاهرة والقناة قبل مواجهات اليوم..

1 زد 49 نقطة

2 السكة الحديد 48 نقطة

3 وادى دجلة 47 نقطة

4 القناة 43 نقطة

5 بتروجت 41 نقطة

6 الاتصالات 39 نقطة

7 منتخب السويس 36 نقطة

8 الترسانة 36 نقطة

9 العبور 33 نقطة

10 بورتو السويس 33 نقطة

11 كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة

12الإنتاج الحربى 26 نقطة

13 مستقبل وطن 24 نقطة

14 إيسترن كومبانى 23 نقطة

15 النصر 18 نقطة

16 الإعلاميين 9 نقاط

يستضيف فريق زد متصدر ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 49 نقطة، فريق إيسترن كومبانى صاحب المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة، فى مباراة سهلة نسبيا على أبناء مجدى عبد العاطى الذى يأمل فى تحقيق انتصار جديد والثلاث نقاط من أجل الاستمرار فى الصدارة والاقتراب خطوة مهمة من حلم الصعود للدورى الممتاز، فى المقابل يعيش إيسترن كومبانى أجواء صعبة جدا بعدما رفض اللاعبين التدريب على خلفية المستحقات المتأخرة مما جعل الإدارة تدرس استكمال الدورى بالناشئين وسيسعى بكل تأكيد الخروج بنتيجة إيجابية.

ويستقبل فريق الترسانة صاحب المركز الثامن برصيد 36 نقطة، فريق وادى دجلة صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة، فى مباراة يدخلها الشواكيش تحت قيادة المدرب حسين شكرى الذى يبحث عن الانتصار الأول له مع الفريق بعد قيادة الفريق خلفا لخالد جلال من أجل تحسين الترتيب ومحاولة إنهاء الدورى فى المربع الذهبى، فى المقابل يسعى الكرواتى توليتش مدرب وادى دجلة فى مواصلة النتائج الرائعة وانتزاع فوزا جديدا من أجل خطف المركز الثانى مؤقتا ومواصلة الضغط على المتصدر زد من أجل اقتناص الصدارة مع أى سقوط له.

ويحل فريق بتروجت الخامس برصيد 41 نقطة، ضيفا على فريق النصر الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 18 نقط، فى مباراة سهلة لأبناء المدرب المخضرم سيد عيد مدرب بتروجت الذى أعاد الفريق لسكة الانتصارات والذى يأمل فى التقدم أكثر فى الترتيب وتقليص الفارق مع فرق المقدمة، فى المقابل يسعى النصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتحسين موقعه فى الدورى خشية الهبوط للقسم الثالث.

وفى نفس التوقيت يلتقى فريق القناة الرابع برصيد 43 نقطة مع منتخب السويس السابع برصيد 36 نقطة، بينما يستضيف بورتو السويس العاشر برصيد 33 نقطة فريق كهرباء الإسماعيلية الحادى عشر برصيد 26 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مجموعة القاهرة يوم الأحد بمواجهتين بين الإنتاج الحربى والاتصالات، والإعلاميين مع السكة الحديد.