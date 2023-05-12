شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى الترجى التونسى الليلة فى رادس بحثاً عن بطاقة نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلا في العاشرة مساء اليوم الجمعة على نظيره الترجى التونسى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الإفريقية ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الإفريقي.

وصعد الأهلى إلى نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالى فى تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ويدير الكينى بيتر كاماكو مباراة الأهلى الترجى فى ذهاب نصف النهائى الأفريقى على ملعب رادس، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، حيث يأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.

ويلاحق الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

ويلاحق "شيخ الأندية التونسية" لقبه الخامس في أمجد المسابقات القارية للأندية بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1994 و2011 و2018 و2019

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية لدوري الابطال عن طريق تحقيق نتيجة مطمأنة في مباراة رادس قبل لقاء العودة بالقاهرة الجمعة المقبلة وطالب كولر لاعبيه بإستغلال أنصاف الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل تونس ويقتل معنويات لاعبيه ويعزز فرص المارد الأحمر في بلوغ النهائي ومواصلة المشوار لحين التتويج باللقب.

وحال تأهل الأهلى على حساب الترجى التونسى سيلتقى مع الفائز من صن دوانز بطل جنوب أفريقيا والوداد المغربى.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الترجى التونسى الليلة كل من برونو سافيو - أيمن أشرف - شادي حسين - كريم الدبيس لأسباب فنية ورامى ربيعة - أكرم توفيق - كريم فؤاد - رأفت خليل - حمزة علاء بسبب الإصابة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الترجى التونسى مكون من : "حراسة المرمى: محمد الشناوي ، خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، محمود متولى، علي معلول ، خط الوسط: اليو ديانج، حمدى فتحى ، مروان عطية ، خط الهجوم: بيرسى تاو و حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا".

في المقابل، يخطط نبيل معلول المدير الفني للترجى التونسى لإحداث تغييرات في طريقة اللعب والتشكيل الأساسي بهدف التغلب على النقائص الفنية التي يعاني منها خلال الفترة الحالية.

يغيب 5 لاعبين مهمين عن الترجي خلال المواجهة أمام الأهلي وذلك للإصابة ويتعلق الأمر بحارس المرمى، معز بن شريفية ومدافع المحور هاني عمامو، بجانب لاعب الوسط المدافع غيلان الشعلالي وأيضا المهاجمين حمدو الهوني ورياض بن عياد.

غياب كل هؤلاء النجوم أثر على نتائج نادي العاصمة التونسية على الصعيد المحلي، حيث خسر الفريق آخر مباراتين له ضمن مرحلة التتويج تباعا أمام الصفاقسي والإفريقي.

في المقابل، سيستعيد الفريق خدمات الجناح الأردني محمد فيصل أبو زريق "شرارة" الذي تعافى نهائيا من تبعات الجراحة التي أجراها في فترة سابقة على مستوى عضلات البطن.