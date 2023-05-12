شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يستمر فى قيادة هجوم المصرى أمام الداخلية فى غياب مروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمى عبد الرازق، الاعتماد على عبده يحيى في قيادة هجوم الفريق البورسعيدي خلال اللقاء المقبل أمام الداخلية، وذلك في ظل استمرار غياب مروان حمدي عن المشاركة في المباريات بسبب الإصابة.

وتابع الدكتور مجدي الألفي طبيب المصري التقارير الطبية الخاصة باللاعبين المصابين بالفريق ، حيث تبين إصابة اللاعب مروان حمدي بتمزق في العضلة الخلفية يغيب معه لنحو ثلاثة أسابيع ، فيما أثبتت التقارير إصابة اللاعب حسين السيد بتمزق في العضلة الأمامية قد يتسبب في استمرار غيابه لنحو أسبوعين قادمين.

فيما تم تشخيص إصابة إلياس الجلاصي بكونها تمزق خفيف في عضلة السمانة، الأمر الذي سيؤدي لغيابه لنحو أسبوع ، بينما يخضع زياد كمال لبرنامج تأهيلي حاليًا بعد اصابته بتمزق في العضلة الأمامية ، فيما أثبتت الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية اصابة حسن علي بتمزق في منشأ العضلة الأمامية للفخذ الأيمن يغيب معه عن الفريق لنحو أسبوعين.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.