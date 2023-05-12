شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك أمام الجيش الرواندى فى بطولة أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك، عصر اليوم الجمعة، نظيره الجيش الرواندى فى إطار أول مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بتونس.

وأوقعت قرعة البطولة التى أقيمت أمس فريق الزمالك ضمن المجموعة الرابعة بجانب كل من الجيش الرواندى والجمارك النيجيرى وليتو الكاميرونى.

ووصلت بعثة فريق سيدات الزمالك لتونس صباح الأربعاء للمشاركة أيضا فى بطولة أفريقيا تحت قيادة المدير الفنى أحمد فتحى.

توج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر مؤخرا بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3 / 1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".