شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يرسم الليلة خطة عبور الإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك ليلة اليوم الجمعة خطة عبور، الإسماعيلى في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غداً السبت على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وعكف أوسوريو على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التي وقعوا فيها خلال مباراة بروكسى وأقيمت يوم الثلاثاء الماضى بدور الـ32 لبطولة كأس مصر،وانتهت بفوز الأبيض 3 – 2 والتأهل لدور الـ16 بشق الأنفس.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد وذلك من أجل تفاديها في مواجهة الإسماعيلى،كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى الدراويش، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق المنافس.

كما يسابق أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الزمن للتعافى من الإصابة التى لحقته به خلال الفترة الماضية ومنعته من المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض وكانت عبارة عن آلام فى منظقة الظهر.

ويرغب فتوح فى العودة سريعاً إلى الملاعب لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأبيض فى مباراة الإسماعيلى حيث يتابع أوسوريو حالة اللاعب باستمرار،خصوصاً أنه من العناصر والركائز الأساسية التي لا غنى عنه فى صفوف الفريق الأبيض فى الجبهة اليسرى بعد ابتعاد محمد عبد الشافى عن المشاركة بسبب الإصابة،وعدم الجاهزية الفنية لعبد الله جمعة وقلة خبرة حاتم سكر، في هذا المركز.