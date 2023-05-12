شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الترجى.. بيرسى تاو والشحات وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون ملعب "حمادى العقربى" برادس مسرحا لمواجهة الكلاسيكو بين الأهلى والترجى التونسى الليلة فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، على أن يحتضن استاد القاهرة مباراة العودة الجمعة المقبل.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الترجى التونسى مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - اليو ديانج - بيرسي تاو - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويعد الأهلى النادى الأكثر تتويجا بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات، متفوقا على مازيمبي الكونغولي ومواطنه وغريمه الزمالك بفارق 5 ألقاب.

وتوج الأهلي بنسختي 2019-2020 و2020-2021، ثم خسر النسخة الماضية على يد الوداد المغربي الذي جرده من اللقب بالفوز 2-0.