شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يضع الرتوش الأخيرة الليلة على خطة الإسماعيلى لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غد السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه وعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة بيراميدز، والتى خسرها بثلاثية أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم. الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد نصر، محمد بيومي، عصام صبحى، كريم عرفات، محمد دسوقي . الوسط: عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، محمد عبد السميع، عمر الساعى، كريم الديب، ياو أنور، محمود الشبراوي. الهجوم: فراس شواط، محمد الشامي. ويغيب عبد الرحمن مجدى عن الإسماعيلى بعدما أثبتت الأشعة معاناته من مزق فى العضلة الأمامية، ليخرج بشكل رسمى من قائمة الفريق أمام الزمالك.

وحذر حمزة الجمل من تكرار الأخطاء فى المباريات القادمة، خاصة أن المرحلة المقبلة مرحلة تجميع النقاط لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى فى جدول الدورى.

وعكف حمزة الجمل على دراسة مباريات الزمالك فى الدورى وكأس مصر ومباراته مع بروكسى بدور الـ32 للكأس والتى فاز بها بثلاثية مقابل هدفين في الأشواط الإضافية ليضع يديه على نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري بحثاً عن انتصار يصحح مسار الدراويش بجدول الدوري.

على صعيد مختلف، يفقد نادى الإسماعيلى خدمات محمد حسن لاعب وسط الفريق أمام الزمالك بعدما حصل على كارت أحمر مباشر بعد تدخله القوى على قدم المغربى محمد الشيبي، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى.

ويستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود باهر المحمدى قائد الفريق في مباراة الزمالك بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب اللاعب عن مباراة بيراميدز التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتنتظر الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل فى شهر مايو الجارى 4 مواجهات قوية فى بطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر لكرة القدم، يسعى خلالها الجهاز الفنى لجمع أكبر قدر من النقاط لتحسين وضع الدراويش فى جدول الدورى.

ويلتقى فريق الإسماعيلى مع الزمالك 13 مايو الجارى فى مباريات هذا الشهر، ثم مواجهة البنك الأهلى 17 مايو، ثم مواجهة حرس الحدود 21 مايو، ويختتم مواجهات الشهر أمام النجوم فى 24 مايو الجارى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها بعد خوض 25 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً آخر.