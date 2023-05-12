تفاصيل رحيل «مرتضى منصور» عن الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الصادر بحقه حُكم بعزله من منصبه، رحيله بشكل رسمي عن رئاسة القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: «قررت الرحيل عن رئاسة الزمالك، وأمير وأحمد أيضًا لن يستكملا عملهما داخل النادي، وشيلوا أنتم المسؤولية».

وأضاف: «أنا وأحمد وأمير سنظل أعضاء عاملين في النادي، وتحت أمر الزمالك في أي وقت، ووزارة الرياضة تستلم مننا النادي ونشوف هتعرف تدفع مرتبات الموظفين ولا لا».

وتابع: «مجلس الإدارة رغم تمسكه باستمراري في رئاسة النادي، ولكني لم أعد متمسكًا بالبقاء في منصبي في ظل الأزمات العديدة التي تحاصرنا».

وأكمل منصور: «وزير الرياضة لا يملك الحق في تجميد المجلس لأن الحكم غير نهائي، وأدرس عدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بشأن قرار عزلي لأن المناخ الرياضي أصبح فاسدا».

وأتم: «اعتذاري عن عدم الاستمرار في رئاسة النادي، أمر يخصني فقط مع احترامي للمجلس، وليس له علاقة أيضًا بأنني سأقوم باستكمال شكوى اتحاد الكرة والأهلي في الفيفا».

المشرف على الكرة

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عزمه الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة؛ بسبب الأزمات التي يعاني منها النادي في الآونة الأخيرة.

وقال أمير مرتضى في المؤتمر الصحفي: «مرتضى منصور رئيس النادي يعرف جيدًا أنني لم أكن مؤيدًا لعودتنا مرة أخرى إلى الزمالك».

وأضاف: «مرتضى لم يكن أبدا هادئا أو يحل الخلافات بالدبلوماسية، لقد انتخبتموه لأنه رجل قوي، وبالتالي حين يقولون إن مشكلته مع اتحاد الكرة شخصية، نحن لا ندير أعمالا مختلفة ليس لدينا "خناقة" غير الزمالك».

وتابع: «نحن لن نواصل في دوامة المشاكل، لأن سمعتنا كأسرة هي من تتأثر، وإذا سجل لاعب أصبحت الأنجح في العالم، وإذا أتت الكرة خارج المرمى أصبحت فاشلا و "بتاع عمولات" وهكذا».

وأوضح أمير مرتضى: «أن تمنى أن يتحمل كل شخص مسؤوليته، وأن يعرف وزير الرياضة أن الزمالك ليس شركة أو ناديا صغيرا، بل تاريخه أكبر منا ومن الوزارة أيضًا».

وأتم: «الزمالك يمتلك تعاقدات مع لاعبين أجانب لا يمكننا تأخير أموالهم، ولو كهربا سدد الغرامة غدًا سيضعها في حساب محجوز لصالح ممدوح عباس».

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف الإدارة من تعيين قائم بأعمال رئيس القلعة البيضاء، بعد صدور قرار بعزل مرتضى منصور من منصبه.

وقال أحمد مرتضى في المؤتمر الصحفي: « أقول لوزير الرياضة مجلس الإدارة قرر عدم تعيين قائم بأعمال رئيس النادي، وإذا أردت رحيل مرتضى عليك بحل المجلس بالكامل».

وأضاف: «نحن لسنا بحاجة للمناصب والنادي يمر بأزمة مالية كبيرة في الفترة الأخيرة، وكلما وفرنا أموال يتم الحجز عليها من قبل ممدوح عباس».

وأوضح أحمد مرتضى: «عندما نتحدث مع أي لاعب للتعاقد معه يسألنا عن موقف المجلس من الاستمرار، والكل يعلم أن مرتضى منصور هو من يجلب الأموال للنادي».

وتابع: «رئيس اللجنة المعينة السابقة طلب من وزير الرياضة إنشاء مبادرة مثل (ناديك يناديك)، وهذا ما رأيته في الخطابات».

وأتم: «عندما كنت عضوا في مجلس الإدارة عام 2013، لم أجد كرسيا لأجلس عليه، ومن يتأثر دائما هم عمال النادي».