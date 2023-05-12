«تهمة قتل شخص والشروع في قتل آخرين» .. خروج شقيق نجم الأهلي محمود كهربا من السجن

الشارقة - اميمة ياسر - إحتفل نجم الأهلي محمود كهربا بخروج شقيقه لاعب كرة القدم بالأهلي والإسماعيلي سابقا، "فتحي" من السجن.

وكان "فتحي" يقضي عقوبة السجن 15عاما بتهمة القتل والشروع في القتل، وتم الإفراج عنه شرطيا ضمن عدد من المسجونين الذين أفرج عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، بعدما قضى أكثر من نصف المدة.

فتحي كهربا وتهمة قتل شخص والشروع في قتل آخرين

في 2014 جددت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار محمد البغدادي، حبس فتحي عبد المنعم عبد الحميد الشهير بـ "فتحي كهربا"، لاعب النادي الأهلي وانبي سابقا، وصديقه محمد يوسف إسماعيل 15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما وجه لهما تهمة قتل شخص والشروع في قتل آخرين بإطلاق أعيرة نارية بسلاح خرطوش كان بحوزتهم في مشاجرة بمصر القديمة.

ونشب خلاف بين عائلات المنطقة التي كان يقطن بها "فتحي" واستخدم أعيرة نارية من سلاح خرطوش على حارة "الشراقوة" ما أدى لمتقل عجوز وإصابة آخرين تم نقلهم وقتها للمستشفى.

وفي 20/8/2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت في محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، على فتحي عبد المنعم "فتحي كهربا"، الذي كان معارا لنادي الشمس وقتها، بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وإثارة الشغب والعنف بإطلاق أعيرة نارية قتلت مسنا والشروع في قتل ثلاثة آخرين.

كان محمود عبد المنعم كهربا وقت الواقعة محترفا في الدوري السويسري، ووقت صدور الحكم كان لاعبا بنادي الزمالك ومعارًا لنادي اتحاد جدة السعودي.

في السطور التالية معلومات عن «فتحي كهربا»

- الشقيق الأكبر لمحمود كهربا.

- بدأ مسيرته في ناشئي النادي الأهلي.

- كان سببا من أسباب التحاق كهربا بناشئي الأهلي واحترافه لكرة القدم.

- لعب لأندية الأهلي والإسماعيلي وإنبي.

- نادي الشمس هو آخر الأندية التي لعب لها قبل قضيته.

- تعود وقائع قضيته إلى عام 2014.

- أفرج عنه شرطيا ضمن عدد من المسجونين بمناسبة عيد الفطر المبارك، بعدما قضى أكثر من نصف المدة.