شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى دورى الأبطال قبل مواجهة الترجى التونسى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع فريق الأهلى مع الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على استاد رادس.

تأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، وخسر الأهلى مباراته أمام الهلال فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى فى ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته فى دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي وحقق المارد الاحمر الفوز على الرجاء المغربى بهدفين دون رد فى مباراة الذهاب ثم تعادل سلبياً فى موقعة الاياب ليتأهل للدور النصف نهائى.

على مستوى التتويج بالبطولة في تاريخ مواجهات الفريقين استطاع الأهلى أن يظفر بلقب دورى أبطال أفريقيا مرة وحيدة على حساب الترجي التونسي، في نسخة 2012، بينما حسم شيخ الأندية التونسية اللقب في نسخة 2018 على حساب المارد الأحمر في المباراة النهائية

حال تأهل الأهلى على حساب الترجى التونسى سيلتقى مع الفائز من صن دوانز بطل جنوب أفريقيا والوداد المغربى.