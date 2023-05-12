شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى فى مباراة الترجى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفًا ثقيلا فى العاشرة مساء اليوم الجمعة على نظيره الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى سيقام على ملعب حمادى العقربى بدون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الأفريقية ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الترجى التونسى الليلة كل من برونو سافيو - أيمن أشرف - شادي حسين - كريم الدبيس لأسباب فنية ورامى ربيعة - أكرم توفيق - كريم فؤاد - رأفت خليل - حمزة علاء بسبب الإصابة.

خاض فريق الكرة بالنادى الأهلى 21 مباراة بالدورى المصرى حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة.

حال تأهل الأهلى على حساب الترجى التونسى سيلتقى مع الفائز من صن دوانز بطل جنوب أفريقيا والوداد المغربى.