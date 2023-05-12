شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلى قبل مباراة الترجى الليلة فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى استاد حمادى العقربى برادس، عقب انتهاء محاضرة الفيديو التى تبدأ فى الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت تونس داخل فندق الإقامة.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين فى ختام تحضيراته لمباراة اليوم؛ للحديث فى كل الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الترجي المقرر لها الثامنة مساء بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ووفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني يتناول اللاعبون وجبة الإفطار في الحادية عشرة صباحا ويؤدى الفريق صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة بالعاصمة تونس، فيما يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الرابعة عصرا قبل ساعة ونصف من المحاضرة الختامية داخل فندق الإقامة.

وخلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الذى عقد أمس تم التأكيد على كل الضوابط الإدارية والتنظيمية، وتقرر أن يرتدى الأهلى الطاقم الأسود كاملًا، والحارس الزى الأخضر، فيما يرتدى الترجي القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت والجوارب الحمراء، كما تم الاتفاق على وصول الفريق إلى ملعب المباراة قبل ساعة ونصف الساعة من موعد انطلاقها.