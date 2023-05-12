موعد مواجهة الأهلي والترجي والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

الشارقة - اميمة ياسر - تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم



تردد قناة beiN Sports Premium 1 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

-تردد قناة beiN Sports Premium 1 على سهيل سات

القمر الصناعي سهيل سات.

التردد 11623.

الاستقطاب H.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.



تردد قناة beiN Sports Premium 1 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

-تردد قناة beiN Sports Premium 1 على سهيل سات

القمر الصناعي سهيل سات.

التردد 11623.

الاستقطاب H.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

قناة Iran 3

التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902

قناة IRIB Varzesh

التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1

التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal

التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

وفيما يلي نستعرض مواعيد أبرز مباريات اليوم، والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا

الساعة 10:00 مساءً.. الترجي والأهلي.. عبر بي إن سبورتس 4.

كأس خادم الحرمين الشريفين

الساعة 09:00 مساءً.. الهلال والوحدة.. عبر إس إس سي 1، والسعودية الرياضية 1.

كأس أمير قطر

الساعة 07:00 مساءً.. السد والعربي.. عبر بي إن سبورتس المفتوحة.