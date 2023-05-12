ميسي يوقع اتفاق سري مع «باريس سان جيرمان»

الشارقة - اميمة ياسر - وقع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، على عقدا سريا مع إدارة ناديه الفرنسي، بعد أزمته الأخيرة مع النادي لكي يعود مجددًا للمشاركة في التدريبات والمباريات.

فرض باريس سان جيرمان عقوبة الإيقاف على ميسي لمدة أسبوعين عن المشاركة في التدريبات والمباريات بسبب سفره الأسبوع الماضي إلى السعودية دون إذن، قبل أن تخفض العقوبة إلى أسبوع واحد.

ووفقًا لإذاعة "راديو مونت كارلو" والتي كشفت عن كواليس جديدة وراء العفو عن ميسي وعودته مجددًا للمشاركة في التدريبات.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية الشهيرة أن ميسي اعتذر في مقطع فيديو مدته 37 ثانية عبر حسابه على "تويتر" بعد توقيع عقد سري بين إدارة النادي ومحامي البرغوث.

وأشارت إلى توقيع محامي ميسي اتفاقا ملزما مع سان جيرمان الباريسي، ينص على اعتذار البرغوث والسماح بمشاركته في التدريبات لكن دون التطرق لمصير مشاركته في المباريات.

وأتمت الإذاعة تقريرها بأن العقد السري جاء بسبب تخوف المقربين من ميسي، من إدارة باريس، بأن يعتذر اللاعب دون السماح له بالمشاركة في التدريبات.

وبالفعل عاد ميسي للمشاركات في التدريبات لكن بشكل منفرد، الإثنين الماضي، ثم التحق في اليوم التالي بالتدريبات الجماعية قبل مواجهة أجاكسيو، في الجولة 35 من الدوري الفرنسي.

وكثرت التكهنات حول ميسي مع اقتراب تعاقده مع سان جيرمان على الانتهاء بحلول 30 يونيو 2023، حيث خرجت تقارير عدة تفيد بانتقاله للهلال السعودي مقابل 400 مليون يورو في الموسم الواحد، إلى جانب وجود اهتمام من جانب ميامي الأمريكي وبرشلونة الإسباني.

نادي الهلال السعودي

وتداولت الأيام الماضية أنباء تفيد بتوقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لنادي الهلال السعودي وفقًا لتقرير صحفي.

ووفقًا لـ"وكالة الأنباء الفرنسية" والذي أكدت من خلال أحد مصادرها أن انتقال ميسي إلى السعودية "صفقة مكتملة" وأن رحيله صفقة محسومة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن العقد الذي سينتقل به ميسي إلى الهلال السعودي "هائل" و "إستثنائي" في الوقت الذي اكتفى فيه النادي الباريسي بالتأكيد على أن تعاقد ميسي ساري حتى 30 يونيو المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت على مدار الأيام الماضية أن عقد ميسي مع الهلال سيكون مقابل 400 مليون يورو سنويًا، من أجل إحضار البرغوث إلى السعودية وخلق حالة تنافسية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

كواليس جديدة وراء العفو عن النجم الأرجنتيني

كشفت شبكة RMC سبورت، كواليس جديدة وراء العفو عن النجم الأرجنتيني، والسماح له مجددا بالمشاركة في التدريبات.

وأشارت إلى أن ميسي اعتذر في مقطع فيديو مدته 37 ثانية، بثه عبر حسابه على تويتر، بعد توقيع عقد سري بين إدارة النادي ومحامي النجم الأرجنتيني.

وذكرت أن محامي ميسي وقع اتفاقا ملزما مع النادي الباريسي، ينص على "اعتذار اللاعب والسماح بمشاركته في التدريبات لكن دون التطرق لمصير مشاركته في المباريات".

وختمت تقريرها بأن العقد السري جاء بسبب تخوف المقربين من ميسي، من إدارة باريس، بأن يعتذر اللاعب دون السماح له بالمشاركة في التدريبات.

وعاد ميسي لخوض التدريبات بشكل منفرد الإثنين الماضي، ثم التحق في اليوم التالي بالتدريبات الجماعية قبل مواجهة أجاكسيو، في الجولة 35 من الدوري الفرنسي.