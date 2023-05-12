شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من على فرج ونور الشربينى بعد تتويجهما ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الثنائى المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، عن سعادتهما الكبيرة بالتتويج ببطولة العالم للاسكواش، التى استضافتها شيكاغو الأمريكية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وقالت نور الشربينى، فى تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين: "لقد تجاوزت التوقعات للفوز ببطولة العالم السابعة لى، هذا انتصار ضخم ومميز بالنسبة لى ولا أصدق أننى فعلت ذلك، أنا سعيدة للغاية، بالطبع أنا سعيدة لأنني أقرب إلى رقم نيكول ديفيد القياسي، إنها أسطورة وما فعلته كان مذهلاً ولا يُصدق".

وأضافت نور الشربيني: "لطالما كنت أبحث عن هذا، لذا فإن وضع اسمي بجانب نيكول ديفيد شيء مميز وكبير بالنسبة لى".

بينما قال على فرج: "المشاعر كبيرة للغاية، من الصعب وصفها بالكلمات، إنه أمر مميز للغاية، بغض النظر عن عدد المرات التى فزت فيها باللقب، فهذه المرة أكثر خصوصية من الوقت السابق، خاصة ضد بطل مثل كريم، أنا سعيد للغاية".

وأضاف: "قبل شهرين لعبنا مباراة تدريبية وكنا نحاول وضع معيار لبطولة العالم، ولم يكن المعيار ليحقق لنا مكانًا فى بطولة العالم، ناهيك عن النهائى، إن الوصول إلى النهائى إنجاز فخور للغاية بالنسبة لنا نحن الاثنين".

وفاز على فرج فى مباراة الدور النهائى على مواطنه كريم عبد الجواد المصنف الـ 17 عالمياً بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-6, 11-6.

وسبق لعلى فرج، قبل النسخة الأخيرة، وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022، بينما توج كريم عبد الجواد ببطولة العالم مرة واحدة سابقة كانت في موسم 2016.

وفازت نور الشربينى على مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-4, 12-10.

وتعد هذه المرة السابعة التي تحصد فيها نور الشربيني لقب بطولة العالم، والخامسة على التوالي للبطلة المصرية.

وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، قبل النسخة الأخيرة، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023، قبل أن تضيف لقبها السابع.