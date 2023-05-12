شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار فريق الترجى التونسى فى دورى الأبطال قبل مواجهة الأهلى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الترجي التونسي، في مباراة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام في العاشرة مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

مشوار الترجى التونسى في دوري الابطال قبل مواجهة الاهلي

دور الـ"32"

بلاتو يونايتد النيجيري 2-1 الترجى التونسى

الترجى التونسى 1-0 بلاتو يونايتد النيجيري

دور المجموعات

الترجى 1-0 المريخ السودانى

شباب بلوزداد 0-1 الترجى التونسى

الترجى 2-0 الزمالك

الزمالك 3-1 الترجى التونسى

المريخ 1-1 الترجى

الترجى 0-0 شباب بلوزداد

ربع النهائي

شبيبة القبائل الجزائري 0-1 الترجى

الترجى 1-1 شبيبة القبائل الجزائري

يخطط نبيل معلول المدير الفني للترجى التونسى لإحداث تغييرات في طريقة اللعب والتشكيل الأساسي بهدف التغلب على النقائص الفنية التي يعاني منها خلال الفترة الحالية.

يغيب 5 لاعبين مهمين عن الترجي خلال المواجهة أمام الأهلي وذلك للإصابة ويتعلق الأمر بحارس المرمى، معز بن شريفية ومدافع المحور هاني عمامو، بجانب لاعب الوسط المدافع غيلان الشعلالي وأيضا المهاجمين حمدو الهوني ورياض بن عياد.

غياب كل هؤلاء النجوم أثر على نتائج نادي العاصمة التونسية على الصعيد المحلي، حيث خسر الفريق آخر مباراتين له ضمن مرحلة التتويج تباعا أمام الصفاقسي والإفريقي.

في المقابل، سيستعيد الفريق خدمات الجناح الأردني محمد فيصل أبو زريق "شرارة" الذي تعافى نهائيا من تبعات الجراحة التي أجراها في فترة سابقة على مستوى عضلات البطن.