شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يؤجل مناقشة ملف الراحلين والصفقات الجديدة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو طلائع الجيش تأجيل مناقشة ملف الراحلين والصفقات الجديدة لحين الاطمئنان على مسيرة فريق الكرة بالدوري الممتاز في ظل الرغبة في تضافر كل الجهود لتصحيح مسار الطلائع للإبتعاد عن شبح الهبوط للقسم الثانى.

وطالب عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات في الفترة الأخيرة لإتخاذ خطوات على أرض الواقع لتحسين مركز الفريق بجدول الدوري والابتعاد عن مراكز القاع بجدول المسابقة.

وحقق طلائع الجيش ثلاثة انتصارات متتالية في مبارياته الثلاثة الأخيرة على حساب غزل المحلة بهدف دون رد ثم على حساب حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة الدوري.

كما فاز فريق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء الخميس بنظيره الشرقية ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

افتتح أحمد سمير التسجيل لصالح الطلائع في الدقيقة 59 بعد ركلة حرة نفذها يحيى حامد وتابعها سمير برأسه في الشباك.

أضاف إسلام محارب الهدف الثاني لصالح طلائع الجيش في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلب من الضائع بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، فشل مدافع الشرقية في تشتيتها ليستغلها إسلام محارب ويسدد الكرة في المرمى.

واختتم كريم حلاوة ثلاثية طلائع الجيش في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من تسديدة رائعة خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس الشرقية من التعامل معها.

وضربّ فريق طلائع الجيش بهذا الفوز موعدًا مع نظيره البنك الأهلي بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره شباب مسلمين قنا.