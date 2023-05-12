شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينظم برنامجا سياحيا للفرق المشاركة فى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التى يستضيفها الأهلى، برنامجا للفرق المشاركة فى البطولة؛ لزيارة المعالم السياحية فى القاهرة.

وتم تجهيز عدد من الحافلات المناسبة لنقل الفرق المشاركة إلى المناطق السياحية، وعلى رأسها منطقة الأهرامات، للاستمتاع بالمعالم الأثرية على هامش المشاركة فى البطولة.

وأكد خالد العوضى، مدير النشاط الرياضى بالأهلى أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة كل الأوضاع ورصد أى مشكلات والتدخل فورا لعلاجها، وذلك من خلال فريق من المرافقين لكل البعثات ومرافقة تحركاتهم خلال تواجدهم في فنادق الإقامة أو الصالات المختلفة.

وأضاف أن ردود فعل البعثات المشاركة فى البطولة إيجابية للغاية، خاصة أن النادي نجح في توفير ما يلزم من خدمات لراحة الجميع من أجل التركيز في المباريات.



وشدد العوضي على أن جميع لجان النادي تعمل باستمرار وبكامل طاقتها من أجل استمرار تقديم كل ما يمكن لضمان خروج البطولة على أفضل ما يكون.