شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى الليلة فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع الترجى التونسى، فى مباراة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى تقام فى العاشرة مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبى حمادى العقربى برادس.

وتنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية، ويتولى محمد بركات مهمة التعليق على المباراة على بي ان سبورت 4.

يعد الأهلى النادى الأكثر تتويجا بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات، متفوقا على مازيمبى الكونغولى ومواطنه وغريمه الزمالك بفارق 5 ألقاب.

وتوج الأهلى بنسختي 2019-2020 و2020-2021، ثم خسر النسخة الماضية على يد الوداد المغربي الذي جرده من اللقب بالفوز 2-0.

يدير الكينى بيتر كاماكو مباراة الأهلى الترجى فى ذهاب نصف النهائى الأفريقى على ملعب رادس، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.