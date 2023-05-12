شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى ليبيا يستقبل منتخب تنس الطاولة على هامش بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير أحمد الهمشرى سفير مصر فى ليبيا بعثة منتخب تنس الطاولة المشاركة فى بطولة شمال أفريقيا، والتى تقام فى ليبيا حيث تمت دعوتهم على العشاء. وخلال حفل العشاء حرص معتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى على إهداء درع الاتحاد إلى السفير أحمد الهمشرى. وتتكون البعثة المصرية فى البطولة من كل من رمضان عبدالله عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة ، و جيهان السيد مدرب عام. وعلى مستوى اللاعبين فيشارك يوسف عبد العزيز ومحمد شومان ومروة الهضيبى و اميرة يسرى. كما شهد الافتتاح معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري وخالد الصالحي رئيس الاتحاد الافريقي وحسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد.

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