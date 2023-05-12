شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والترجى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لخوض مباراة قوية فى بطولة أفريقيا أمام الترجى التونسى، ويشغل موعد هذه المباراة اهتمام جماهير المارد الأحمر فى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها 10 مرات.

موعد مباراه الأهلى والترجى

يلتقى الأهلى والترجى فى العاشرة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة باستاد رادس فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يرغب المارد الأحمر تحقيق نتيجة جيدة فيها تُسهّل مهمته في لقاء العودة المقرر له يوم 19 مايو الجاري باستاد القاهرة.

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي أمس بفندق فريق الترجي بتونس، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وحضر الاجتماع من الأهلي كل من: سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي

وخلال الاجتماع تم التأكيد على كل الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، وتقرر أن يرتدى الأهلى الطاقم الأسود كاملًا، والحارس الزى الأخضر، فيما يرتدى الترجى القميص باللونين الأحمر والأصفر والشورت والجوارب الحمراء.

كما تم الاتفاق على وصول الفريق إلى ملعب المباراة قبل ساعة ونصف الساعة من موعد انطلاقها.

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى

وطالب السويسرى مارسيل كولرالمدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بالحفاظ على شباك المارد الأحمر "نظيفة" فى مباراة التونسى المقرر لها الليلة فى دورى الأبطال، مُشدداً لهم على أن الخروج من لقاء الغد دون أهتزاز الشباك أحد أهم مقومات الصعود لنهائى البطولة.

وتحدث كولر مع لاعبى الأهلى على مدار الأيام الماضية عن عدة أمور ونقاط فنية خاصة بلقاء الترجى غداً ويأتى فى مقدمتها، كيفية التأمين الدفاعى ومنع لاعبى الترجى من الوصول لمرمى محمد الشناوي.

وأوضح المدير الفنى للاعبى الأهلى أن الفريق عليه أن يخرج بمكاسب عديدة فى لقاء الذهاب غداً بتونس أهمها عدم إستقبال أهداف على أن يحسم الأهلى تأهله فى القاهرة بعد أسبوع.