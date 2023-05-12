شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة وحسام عبد المجيد يعودان لـ "دكة" بدلاء الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على إعادة محمود شبانة وحسام عبد المجيد ثنائى الدفاع فى الفريق الأبيض إلى دكة البدلاء أمام الإسماعيلى في المباراة المقرر لها غداً السبت على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بعد مشاركتهما بشكل أساسى أمام بروكسى في اللقاء الماضى بكأس مصر.

وينوى أوسوريو الاعتماد على خدمات محمود حمدى "الونش" ومحمد عبد الغنى في خط الدفاع بعد غيابهما عن التشكيل الأساسى للفريق الأبيض في المباراة الماضية، أمام بروكسي بدور الـ32 ببطولة كأس مصر وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتأهل لدور الـ16.

في سياق متصل يرسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ليلة اليوم الجمعة خطة عبور، الإسماعيلى في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غداً السبت على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وعكف أوسوريو على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التي وقعوا فيها خلال مباراة بروكسى وأقيمت يوم الثلاثاء الماضى بدور الـ32 لبطولة كأس مصر،وانتهت بفوز الأبيض 3 – 2 والتأهل لدور الـ16 بشق الأنفس.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد وذلك من أجل تفاديها في مواجهة الإسماعيلى،كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى الدراويش، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق المنافس.