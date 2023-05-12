محمود شبانة وحسام عبد المجيد يعودان لـ "دكة" بدلاء الزمالك أمام الإسماعيلى

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في سياق متصل يرسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ليلة اليوم الجمعة خطة عبور، الإسماعيلى في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غداً السبت على استاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وعكف أوسوريو على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التي وقعوا فيها خلال مباراة بروكسى وأقيمت يوم الثلاثاء الماضى بدور الـ32 لبطولة كأس مصر،وانتهت بفوز الأبيض 3 – 2 والتأهل لدور الـ16 بشق الأنفس.
وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد وذلك من أجل تفاديها في مواجهة الإسماعيلى،كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى الدراويش، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق المنافس.
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