شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة الزمالك على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

وغاب عدد كبير من اللاعبين عن الزمالك في مباراة بروكسى التي فاز بها الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأشواط الإضافية بدور الـ"32" لبطولة كأس مصر وهم أحمد سيد "زيزو" لإراحته وأحمد فتوح للتأهيل من إصابته أسفل الظهر وعمرو السيسي للتأهيل في المراحل الأخيرة من إصابته في الركبة ومصطفى الزناري وعمر جابر لعدم الجاهزية وخضوعهما لبرنامج تأهيلي، وعبد الله جمعة لاستمرار المعاناة من إصابة في العضلة الخلفية و ناصر منسي لشعوره بإجهاد في العضلة الضامة و محمد عبد الشافي لاستمرار خضوعه لبرنامج علاجي من إصابته في الركبة.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى

ويستعد الزمالك لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء غداً السبت على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.





القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.