شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
وغاب عدد كبير من اللاعبين عن الزمالك في مباراة بروكسى التي فاز بها الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأشواط الإضافية بدور الـ"32" لبطولة كأس مصر وهم أحمد سيد "زيزو" لإراحته وأحمد فتوح للتأهيل من إصابته أسفل الظهر وعمرو السيسي للتأهيل في المراحل الأخيرة من إصابته في الركبة ومصطفى الزناري وعمر جابر لعدم الجاهزية وخضوعهما لبرنامج تأهيلي، وعبد الله جمعة لاستمرار المعاناة من إصابة في العضلة الخلفية و ناصر منسي لشعوره بإجهاد في العضلة الضامة و محمد عبد الشافي لاستمرار خضوعه لبرنامج علاجي من إصابته في الركبة.
موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى
ويستعد الزمالك لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء غداً السبت على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد فوزي، أحمد عادل عبد المنعم.
الدفاع: محمد هاشم، باهر المحمدي، محمد نصر، محمد بيومي، عصام صبحى، كريم عرفات، محمد دسوقي .
الوسط: عماد حمدى، سيرجي أكا، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، محمد عبد السميع، عمر الساعى، كريم الديب، ياو أنور، محمود الشبراوي.
الهجوم: فراس شواط، محمد الشامي.
ويغيب عبد الرحمن مجدى عن الإسماعيلي بعدما أثبتت الأشعة معاناته من مزق في العضلة الأمامية، ليخرج بشكل رسمي من قائمة الفريق أمام الزمالك.
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