شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ناديا يحجزون مقاعدهم فى دور الـ"16" لكأس مصر على رأسهم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح طلائع الجيش الفريق رقم 12 الذي يحجز بطاقة تأهله لثمن نهائي كأس مصر 2022-2023 بالفوز على الشرقية بنتيجة 3-0 في دور الـ 32.

وسبق طلائع الجيش في دور الـ 16 كل من: الزمالك – فاركو – سيراميكا – المقاولون العرب – البنك الأهلي – الاتحاد – الداخلية – المصري – سموحة – إنبي – فيوتشر.

وبذلك تحددت رابع مباريات دور الـ 16 بعد كل من: الزمالك ضد فاركو، وسيراميكا ضد المقاولون العرب، وإنبي ضد فيوتشر ، طلائع الجيش ضد البنك الاهلى

ويحتل الأهلى الصدارة فى قائمة أكثر الأندية فوزاً بكأس مصر، متفوقاً على الزمالك، إذ تُوج المارد الأحمر بالبطولة 38 مرة، مقابل 28 للفارس الأبيض.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي ضد منتخب السويس فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراته ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.