شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحصد 4 ميداليات فى بطولة العالم للمواى تاى بتايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب المصرى للمواى تاى فى حصد 4 ميداليات متنوعة فى بطولة العالم للكبار التى أقيمت فى مدينة بانكوك بمشاركة 102 دولة.

وجاءت الميداليات بواقع 3 فضيات وأخرى برونزية، حيث فاز اللاعب أحمد سامح بالميدالية الفضية بعد الخسارة أمام بطل فيتنام دانج مسنها فى نهائى وزن 45 كجم، كما حصد أحمد ناصف الميدالية الفضية أيضًا بعد الخسارة أمام اللاعب المغربى بوديك إبراهيم فى نهائى وزن 91 كجم.

وحصدت اللاعبة غادة مبارك الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام نظيرتها الفيتنامية تويات ترين في المباراة النهائية في نهائي وزن 75 كجم، فيما فازت اللاعبة مي خالد فوزي بالميدالية البرونزية.

وأشاد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي بنتائج البعثة المصرية في بطولة العالم للكبار بعد الوصول إلى المباريات النهائية في منافسات البطولة وتحقيق 3 ميداليات فضية وميدالية برونزية وسط منافسة شرسة بين الدول التي شاركت في البطولة.

وشارك المنتخب الوطني في منافسات بطولة العالم للكبار بتايلاند ببعثة مكونة من سبعة لاعبين بواقع 4 لاعبين و3 لاعبات، ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من مستر رفعت جابر مديرًا فنيًا، وليد زكريا مدربًا، والمهندس أحمد رمضان أمين صندوق الاتحاد المصري للمواي تاي.

وضمت قائمة اللاعبين واللاعبات كلًا من أحمد سامح حلمي، حمد رمضان محمد، محمد محمود محمود، أحمد ناصف، نهى محمد علي، مي خالد فوزي، غادة مبارك عبد العظيم.