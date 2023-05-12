شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة واحدة تفصل نور الشربينى عن أسطورة ماليزيا.. وعلى فرج يعادل إنجاز شبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرقام قياسية عديدة حققها فراعنة الاسكواش على هامش مشاركتهم فى بطولة العالم للاسكواش التى استضافتها شيكاغو الأمريكية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث توج الثنائى المصرى، على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، باللقب.

وفاز على فرج فى مباراة الدور النهائى، على مواطنه كريم عبد الجواد المصنف الـ17 عالمياً بنتيجة 3-0، فى مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-6, 11-6، وسبق لعلى فرج، قبل النسخة الأخيرة، وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022، بينما توج كريم عبد الجواد ببطولة العالم مرة واحدة سابقة كانت في موسم 2016.

على فرج يعادل إنجاز عمرو شبانة

بذلك يرفع على فرج رصيده من الألقاب إلى 4 بطولات بكأس العالم متساويا مع النجم المصرى المعتزل عمرو شبانة، والذى كان متربعا على عرش الفراعنة كأكثر لاعب مصري متوج ببطولة العالم بـ 4 نسخ أيضاً، وكان عمرو شبانة أول بطل مصرى يحصد لقب بطولة العالم فى الاسكواش عندما نجح فى انتزاع اللقب الأهم فى عام 2003، فى مدينة لاهور الباكستانية عندما فاز على النجم ألفرنسى تييرى لينكو بنتيجة 3-1، 15–14, 9–15, 15–11, 15–7، ليكرر شبانة الآنجاز مجدداً فى عام 2005، ثم 2007، 2009.





على فرج يتقدم على رامي عاشور

كما تقدم علي فرج على النجم المصري المعتزل رامي عاشور، والذي سبق له التتويج بـ 3 نسخ سابقة ببطولة العالم، جاءت فى أعوام 2008، بمدينة مانشستر الإنجليزية عندما فاز فى مباراة نهائية مصرية خالصة على النجم كريم درويش بنتيجة 3-1: 5–11, 11–8, 11–4, 11–5، ليكرر الإنجاز فى 2012، 2014.

وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية لبطولة العالم، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-4, 12-10.





نور الشربينى تحصد 7 ألقابتعد هذه المرة السابعة التي تحصد فيها نور الشربيني لقب بطولة العالم، والخامسة على التوالي للبطلة المصرية، وتمتلك نور الشربينى عدداً قياسياً من التتويج ببطولة العالم، قبل النسخة الأخيرة، حيث سبق وتوجت بـ 6 ألقاب فى مواسم: 2015، 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022ـ2023، قبل أن تضيف لقبها السابع.





نور الشربينى تهدد عرش نيكول ديفيدأصبحت البطلة المصرية نور الشربيني، تشكل خطراً على الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد، والتى توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش 8 مرات فى تاريخها قبل اعتزال اللعبة، وما زالت نور الشربيني أمامها الكثير لتقدمه فى اللعبة وتسجل أرقاماً قياسية جديدة.