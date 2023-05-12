شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب المناطق لبدء تنظيم دورات الرخصة C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب اتحاد الكرة جميع المناطق والفروع ، ببدء تنظيم دورات الرخصة C للمدربين ، بحيث يحضر من يرغب فى الحصول على الرخصة إلى مقر الفرع أو المنطقة، لمراجعة الأوراق والتأكيد على التقديم للحصول على الرخصة حين تحديد موعدها .

وافتتح الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤخرا دورة الرخصة التدريبية A بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالكامل والدكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين بالاتحاد.

وقال جمال علام فى كلمته الافتتاحية، إن اتحاد الكرة حريص على النهوض بالكرة المصرية وتطوير المدربين، لذا تم إطلاق دورة الرخصة A اليوم بعد توقف 7 سنوات، كما ستشهد الفترة المقبلة إطلاق دورات للرخصة c و B.

وتستمر الدورة لمدة 3 أشهر، وتتضمن 288 ساعة تدريبية من خلال خمس دورات منفصله تتخللها 48 ساعة تطبيقية.

ويشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة، هم على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر اسلام ومحمد سعد واسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.