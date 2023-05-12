شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى والترجى التونسى الليلة بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع فريق الأهلى مع الترجى التونسى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد رادس وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: لماذا يخوض الترجى مباراة الأهلى دون حضور جماهيري؟

ج: تقام مباراة الأهلى والترجى على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور، تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الأفريقية أمام شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

س: ماهو موعد مباراة الأهلى والترجى؟

ج: يستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي "رادس" بتونس.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى؟

ج: تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

س: من هم حكام مباراة الأهلى والترجى؟

ج: يدير الكينى بيتر كاماكو مباراة الأهلى الترجى فى ذهاب نصف النهائى الأفريقى على ملعب رادس، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

س: ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الترجى ؟

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - اليو ديانج - بيرسي تاو - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

س: كم مرة صعد الأهلى لنصف نهائي دوري الأبطال؟

ج: صعد النادي الأهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

س: كم مرة توج الأهلى بطلا للقارة؟

ج: فاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.