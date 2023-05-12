شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى والجزيرة فى نهائى دورى السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم المباراة الثانية من مباريات الدور النهائى من بطولة دورى سيدات السلة، والتى تقام فى الفترة من 10 إلى 14 مايو الجارى بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، حيث يلتقى الأهلى مع الجزيرة

موعد مباراة الأهلى والجزيرة

تقام المباراة فى السادسة من مساء اليوم بصالة للشباب والرياضة بوجود تقنية الفيديو

صعود الاهلى والجزيرة

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على سموحة بينما صعد الجزيرة بالفوز على سبورتنج.

جدول المباريات

وجاء جدول باقى المباريات وفقا ما أعلنته لجنة المسابقات كالتالى ..

الأحد 14 مايو – الجزيرة × الأهلي الساعة 6:30 مساء

وحال اللجوء إلى المباراة الرابعة فتقام الثلاثاء 16 الساعة 6:30 مساء ، وكذلك المباراة الخامسة حال اللجوء اليها فتقام الخميس 18 مايو الساعة 6:30 مساء