شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعلن تأسيس فريق كرة قدم نسائية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد عادل في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن المقاولون يقوم في الوقت الحالي بتجميع عناصر للفريق من اللاعبات على أن يتم تقديم الفريق بشكل رسمي عقب اكتمال جميع عناصره.
ويرجع آخر انتصار حققه المقاولون العرب في مسابقة الدوري إلى فبراير الماضي عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في عقر داره، قبل أن تغيب الانتصارات عن قلعة الجبل الأخضر في المسابقة المحلية.
ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.
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