شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعلن تأسيس فريق كرة قدم نسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، اتخذ قراراً بتأسيس فريق بالنادي لكرة القدم النسائية، ومن المقرر أن يجري النادي مفاوضاته مع عدد من اللاعبات لضمهم للمشاركة في دوري الكرة النسائية.

وأكد عادل في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن المقاولون يقوم في الوقت الحالي بتجميع عناصر للفريق من اللاعبات على أن يتم تقديم الفريق بشكل رسمي عقب اكتمال جميع عناصره.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة حرس الحدود في السابعة مساء الأربعاء المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويرجع آخر انتصار حققه المقاولون العرب في مسابقة الدوري إلى فبراير الماضي عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في عقر داره، قبل أن تغيب الانتصارات عن قلعة الجبل الأخضر في المسابقة المحلية.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.