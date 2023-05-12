شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تتجه من استاد حمادى العقربى إلى مطار قرطاج بعد مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إلى القاهرة صباح غد السبت عقب الانتهاء من مباراة الترجى فى ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وتتحرك البعثة مباشرة إلى مطار قرطاج لإنهاء كل إجراءات المغادرة والعودة إلى القاهرة عقب انتهاء مباراة الأهلي والترجي المقرر لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت تونس العاشرة بتوقيت القاهرة، وتقلع طائرة الأهلي من مطار قرطاج في الواحدة صباحا بتوقيت تونس.

وخاض الأهلى مرانه الختامى أمس على ملعب مباراة الترجي، وفي نفس توقيت إقامتها في الثامنة مساء اليوم بتوقيت تونس (العاشرة بتوقيت القاهرة)، بحضور وسائل الإعلام في الربع الساعة الأولى من المران.

واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات فنية تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وخاض حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.